IL COMUNE DI PELLEZZANO AVVIA L’ITER PER L’ASSUNZIONE DI CINQUE DIPENDENTI

Il Comune di Pellezzano, a breve, potenzierà il proprio personale per implementare al meglio i servizi alla cittadinanza. Alla sezione dell’Albo Pretorio sul sito istituzionale dell’Ente, sono stati pubblicati i bandi di concorso per l’assunzione di 5 nuovi profili da aggiungere alle specifiche aree di competenza.

“L’indizione di questi bandi di concorso per l’assunzione di nuovo personale – dichiara il Sindaco Francesco Morra – si configura nell’ottica di un potenziamento degli uffici comunali, già in corso da diversi anni. I nuovi profili che verranno integrati al servizio della macchina amministrativa a seguito della selezione pubblica, andranno ad incrementare le risorse umane del nostro Ente, il cui numero, in termini di personale, è recentemente calato a seguito del raggiungimento dell’età pensionale di alcuni dipendenti che per decenni hanno prestato servizio presso il nostro Municipio”.