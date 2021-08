PARTITO DEMOCRATICO AVELLINO: NESSUNA DATA PER IL CONGRESSO PROVINCIALE

Ad oggi non c’è ancora nessuna data per la celebrazione del Congresso Provinciale del Partito Democratico di Avellino, chiamato ad eleggere i nuovi organi direttivi provinciali dopo la fase di commissariamento. Nessuna decisione ufficiale, nonostante le molte richieste di iscritti e dirigenti, nessuna chiarezza sulla partecipazione al congresso (aperta o chiusa ai nuovi tesserati), l’impressione che qualcuno da Roma, voglia fare trovare la tavola già apparecchiata per evitare ulteriori rotture su di un territorio che, da tempo, invoca un cambio di rotta. Intanto la data non c’è ed a questo punto è molto probabile che venga spostato tutto al dopo elezioni amministrative: quando il congresso, pero’, si confonderà anche con la campagna elettorale per le Elezioni Provinciali 2021.

Share on: WhatsApp