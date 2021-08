SALERNO. PARTE DALLA CUCINA SALERNITANA LA CAMPAGNA ELETTORALE DI MICHELE SARNO

Quale migliore occasione di una serata di piena estate, trascorsa nel cuore del centro storico di Salerno, all’interno di un ristorante che propone cucina tradizionale, per partire con la campagna elettorale per le Comunali 2021? Chiamiamolo pure il Patto del “Purpetiello affucato”, quello sancito nella serata di ieri da Michele Sarno insieme ai responsabili dei partiti del centro destra ed anche ai rappresentanti delle tante liste civiche che compongono la sua vasta coalizione.

C’è voluto tempo e pazienza, quella che non manca all’avvocato Michele Sarno, per mettere insieme tutti i pezzi di un puzzle nel quale adesso, attorno al suo nome, ci sono Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Udc ma anche i tanti movimenti civici che, da mesi, hanno scelto di sostenerne la candidatura alla carica di Sindaco di Salerno. Ed allora se di Salerno si tratta meglio partire proprio dal cuore di Salerno: dal centro storico, da un piatto tipico, dai luoghi che rendono la città ancora piu’ bella, soprattutto di notte. Michele Sarno, adesso, non deve attendere nessuno e nulla: deve solo parlare ai salernitani ed illustrare il suo programma per la Salerno del futuro.