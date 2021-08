FORZA ITALIA. TRE PARLAMENTARI ED UN MINISTRO: ORA SI ATTENDE LA SUPER LISTA PER LE COMUNALI

Un Ministro dell’attuale Governo, tre parlamentari di cui due di Salerno Città: adesso, chiusa la partita delle alleanze per le Comunali di Salerno, Forza Italia, come ribadito dallo stesso Coordinatore Enzo Fasano, si appresta a recitare un ruolo da protagonista all’interno della coalizione di centro destra. E, forte della classe dirigente, Forza Italia dovrà necessariamente mettere in campo una lista di alto spessore, in grado di intercettare quanti piu’ consensi è possibile. Accanto ai parlamentari anche il nuovo gruppo dirigente, guidato dall’ex assessore Provinciale Lello Ciccone ma anche dall’attuale consigliere provinciale Giuseppe Ruberto. Ed allora non resta che attendere i primi nomi che verranno inseriti nella lista di Forza Italia, in campo per sostenere la candidatura di Michele Sarno.

