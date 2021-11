PARTITO DEMOCRATICO. OGGI SCADE IL TERMINE PER LE CANDIDATURE ALLA SEGRETERIA PROVINCIALE

Scade oggi alle 20:00 il termine per la presentazione delle candidature alla carica di Segretario Provinciale del Partito Democratico: scontato, oramai, che questa sera, alle 20:01, nella sede provinciale di Via Manzo a Salerno, ci sarà solo la candidatura dell’attuale Segretario Vincenzo Luciano, indicato, all’unanimità, come successore di se stesso, per il Congresso Provinciale in programma il prossimo 11 Dicembre. La novità, l’unica in questo congresso provinciale, sarà rappresentata dai candidati all’assemblea provinciale, indicati nella lista che verrà presentata a sostegno della candidatura di Vincenzo Luciano: per il resto si va verso una sostanziale conferma della attuale struttura del Partito Democratico in Provincia di Salerno.

