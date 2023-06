PD CAMPANIA. CONGRESSO REGIONALE TRA GIUGNO E OTTOBRE, “OVE POSSIBILE”

La Direzione Nazionale del Partito Democratico apre alla possibilità di celebrare i congressi provinciali e regionali, anche nei territori dove c’è attualmente un commissariamento, aprendo una finestra temporale tra giugno ed ottobre, ma lasciando aperta la porta di uno stop con l’inserimento della dicitura “ove possibile”. Insomma, in Campania potrebbe tenersi il Congresso Regionale ma anche no e quella frase “ove possibile”, lascia intendere che ogni decisione finale è nelle mani della segretaria Elly Schlein. Si apre l’ennesimo scenario di scontro tra la segreteria nazionale del Pd ed il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che, nelle scorse settimana, durante il primo faccia a faccia con Elly Schlein, aveva insistito solo perchè in Campania il Pd tornasse alla normalità, chiudendo il periodo del commissariamento ed eleggendo una nuova classe dirigente, a cominciare dal Segretario Regionale. Per il momento il Commissario Misiani resta, saldamente, al suo posto di Commissario Regionale del Partito Democratico: il resto è tutto da vedere.

