PARLAMENTO EUROPEO. LUCIA VUOLO (FI-PPE) LANCIA LA SETTIMANA DELLE OPPORTUNITA’ EU

“La settimana europea delle opportunità nasce dalla mia duplice volontà di informare e formare cittadini, imprenditori, giovani e pubblici amministratori. Che cosa fa il Partito Popolare Europeo e, soprattutto cosa faccio al Parlamento europeo? Ed ancora, quali sono le opportunità EU per le attività produttive del Sud Italia? Queste e molte altre sono le domande a cui risponderemo durante la EU OPPORTUNITY WEEK”.

E’ Lucia Vuolo, europarlamentare FI/PPE, a spiegare l’avvio della “EU OPPORTUNITY WEEK”, un evento itinerante tra Puglia, Calabria e Campania teso ad abbattere le distanze, geografiche, metodiche e linguistiche, attraverso ampi momenti di formazione ed informazione destinati ai cittadini d’Europa del Meridione d’Italia. Quattro giorni di attività che avranno inizio il 20 giugno fino all’evento conclusivo del 24 giugno a Cava de’ Tirreni, tra Bari (23 giugno) e Cosenza (21 giugno), quindi Salerno (22 giugno), Napoli (22 giugno) e Caserta (20 giugno). Le varie tappe saranno ospitate dalla Fondazione “Vincenzo Casillo”, Confapi e quindi dall’ANCE AIES Salerno e dalla Confesercenti Napoli.

“Grazie al supporto logistico di vari amici che hanno perfettamente inteso la sincera volontà info-formativa e grazie al mio staff, avrò modo di avvicinare l’Europarlamento e le opportunità europee alle reali richieste territoriali di docenti, universitari, scuole, cittadini e attività produttivi. In particolare, solo presso la Fondazione “Vincenzo Casillo” a Corato (BA), andremo a spiegare a docenti, presidi e studenti il più importante programma di scambio studentesco, da qualche anno anche per docenti, sportivi e start-up, il famoso Erasmus+” spiega infine l’europarlamentare Lucia Vuolo.

Già al lavoro per la seconda edizione della settimana europea delle opportunità in altri territori del Sud Italia, la Vuolo indica gli obiettivi dell’evento itinerante.

“Grazie anche al mio lavoro al Parlamento europeo, l’Europa è decisamente il continente delle opportunità. Opportunità che dobbiamo cogliere partendo dall’annullare le distanze tra noi e l’Europa, distanze che non sono solo geografiche, ma anche e spesso linguistiche se non metodiche. La EU OPPORTUNITY WEEK è l’abbattimento di queste distanze, dobbiamo tornare a comportarci da italiani, gli stessi che 66 anni fa hanno fondato quella che oggi chiamiamo Unione europea”. Conclude l’Onorevole Lucia Vuolo, FI/PPE.

Share on: WhatsApp