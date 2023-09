PD CAMPANIA, L’ANNUCIO DEL COMMISSARIO MISIANI: “CONGRESSO AD INIZIO 2024”

E’ stato direttamente il Commissario Regionale del Partito Democratico Antonio Misiani ad annunciare, nel corso della prima giornata della Festa Regionale dell’Unità di Agnano, che la fase commissariale si concluderà, per il Pd Campano, ad inizio del 2024 con la celebrazione del Congresso Regionale per l’elezione del nuovo Segretario. Un annuncio che, negli ambienti del Partito Democratico della Campania, era molto atteso, dopo l’ultimo periodo nel quale il dibattito intorno al Congresso sembrava scomparso dai radar. Se dovesse essere confermata la indicazione di Misiani, già per la fine del 2023 si dovrebbero depositare le candidature per la Segreteria Regionale che, prima della fase commissariale, erano state concordate, in maniera unitaria, tra la componente di Elly Schlein e quella che fa riferimento al Presidente della Regione Vincenzo De Luca.

