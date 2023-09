FICO RIBADISCE IL NO AL TERZO MANDATO DI DE LUCA, CAMPO LARGO SI ALLONTANA

Il Movimento 5 Stelle era e resta contrario al principio del terzo mandato. E, nel corso della prima serata della Festa Regionale dell’Unità, l’ex Presidente della Camera Roberto Fico, alla presenza dei dirigenti regionale del Partito Democratico, ha ribadito il concetto, lasciando in soffitta, almeno per il momento, il Campo Largo per le prossime elezioni regionali. Fico, dunque, ritorna a chiarire che il problema in Campania è il nome del Presidente della Regione Vincenzo De Luca, ricordando come altre esperienze politiche – vedi le Comunali di Napoli con la vittoria al primo turno di Gaetano Manfredi – hanno dimostrato che il campo largo delle forze di centro sinistra è vincente. I tempi sono ancora lunghi, si voterà tra due anni per le Regionali e, nel frattempo, ci saranno prima le Europee e poi le Provinciali, dove Pd e Movimento 5 Stelle, soprattutto in Campania, dovrebbe tentare la strada dell’alleanza.

