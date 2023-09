VALENTINO GRANT REPLICA A FULVIO MARTUSCIELLO: “LEGA, PARTITO COERENTE”

“In tema di alleanze europee, prima di puntare il dito contro la Lega, fissare paletti, parlare di regole e condizioni, forse qualcuno farebbe meglio a guardare in casa propria. La Lega da sempre lavora per difendere gli interessi degli italiani, in Italia come in Europa, con coerenza e buonsenso e soprattutto senza scendere a compromessi, senza fare alleanze contro natura con le sinistre estremiste ed europee. Non accettiamo lezioni da chi ha votato e sostenuto la presidente Von der Leyen e condiviso per tutta la legislatura l’agenda ideologica di una sinistra che ha sacrificato sull’altare dell’ideologia green intere categorie produttive, con ricadute negative su imprese, lavoratori e famiglie italiane. Orgogliosi delle nostre idee e dei nostri valori, noi lavoriamo per un centrodestra unito in Ue alternativo all’attuale maggioranza: chi agisce diversamente, fa il gioco della sinistra e di tutti coloro vorrebbero una ‘Ursula bis’. Noi diciamo mai con il Pd in Europa, chi si assume questo impegno davanti agli elettori?”.

Così in una nota l’europarlamentare Valentino Grant, in risposta alle parole del capo delegazione Forza Italia Fulvio Martusciello.