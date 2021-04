PELLEZZANO. APPROVATO ORDINE DEL GIORNO PER RISORSE RECOVERY SU PARITA’ DI GENERE

“Seguo l’iniziativa della rete sin da quando è nata – ha spiegato il Presidente del Consiglio Senatore – e ho avuto l’opportunità di partecipare anche in prima persona ad alcune delle iniziative promosse, in particolare per il superamento del #gendergappay , e ritengo utilissima l’iniziativa che stanno promuovendo. L’approvazione di questo ordine del giorno ha permesso di porre le questioni di genere al centro dello sviluppo dei progetti nazionali, così come chiaramente indicato dalla Commissione Europea nelle stesse premesse del Next Generation EU e così come sta già accadendo in tantissimi Paesi dell’Unione”.