PELLEZZANO. GRANDE SUCCESSO PER LA DOMENICA DEDICATA ALLO SLOW FOOD

”Il mercato di Slow Food – sottolinea il Sindaco di Pellezzano, dott. 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬𝐜𝐨 𝐌𝐨𝐫𝐫𝐚 – non Γ¨ un mercato qualunque. È un luogo speciale dove costruire comunitΓ , creare relazioni, approfondite conoscenze e saperi sul mondo del cibo. Ringrazio, come sempre gli organizzatori per la promozione di questo appuntamento mensile diventato ormai fisso, ricordando che questa domenica Γ¨ stato presente anche il Tgr Regionale di Rai3 per un servizio giornalistico dedicato andato in onda oggi”.