PELLEZZANO. IL SINDACO MORRA ELETTO NEL CONSIGLIO DELL’ENTE IDRICO CAMPANO

“Ho avuto l’onore di essere eletto, insieme ad altri amministratori locali, nel Consiglio Direttivo Sele dell’Ente Idirico Campano, il Consorzio Obbligatorio a cui aderiscono tutti i comuni nell’ambito di un miglioramento della gestione del Ciclo delle Acque. ”

Lo annuncia Francesco Morra, Sindaco del Comune di Pellezzano.

Istituito con apposita Legge Regionale del 2015, l’Ente ha la funzione di coordinare tutte le attività che si svolgono sul territorio della Regione Campania per migliorare e razionalizzare l’uso di un bene prezioso come l’acqua. Per quanto mi sarà possibile porterà le istanze del mio territorio e le problematiche dei cittadini all’interno dell’Ente guidato dal Presidente Geppino Parente.