Quella di oggi è stata una giornata speciale per i Nonni di Pellezzano: grazie all’Amministrazione Comunale, proprio oggi, 2 Ottobre, è partito il viaggio per gli over 65: direzione Ischia per una settimana di relax e di cure termali. Grande la soddisfazione dell’assessore alle Politiche Sociali Annalaura Villari.

Share on: WhatsApp