PELLEZZANO. RIPARTE LA CULTURA CON VANZINA, GENOVESE E PALMAROLI

Tre serate, nel corso delle quali non solo si cercherà di divertire il pubblico presente attraverso varie forme di intrattenimento, sia di natura spettacolare che culturale, ma soprattutto tre serate che segnano un “nuovo inizio”. Una sorta di ripartenza dopo il lungo periodo di sosta forzata ai box a causa di un’emergenza sanitaria senza precedenti, che grazie all’avvento della campagna vaccinale, sta gradualmente arretrando per lasciare il passo al tanto sospirato ritorno alla normalità.

Tutto questo grazie anche all’ospitalità dell’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco di Pellezzano, dott. Francesco Morra, che ha fortemente voluto le tre serate sotto forma di “Racconti d’Autore”. “E’ davvero con grande piacere – ha dichiarato il Primo Cittadino – che la nostra Comunità possa ritrovarsi di nuovo nei parchi e nei luoghi pubblici per tornare a respirare aria di libertà. Un inizio estate con il botto, perché Pellezzano c’è e c’è sempre stata, mostrando sempre grande apertura nei confronti delle iniziative che promuovono la cultura, gli spettacoli e le arti espresse in tutte le loro forme. Ringrazio dLiveMedia per aver proposto questo trio di illustri personaggi che verranno a fare visita sul nostro territorio e ringrazio in particolar modo “Lars – Riabilitazione”, “Cartesar – Paper (Re) Experience”, “L’Antica Cartiera Amalfitana”, “Iasa” e “Villapiana Country House”, aziende del nostro territorio, che con il loro prezioso contributo, consentiranno la realizzazione di queste tre splendide serate.