PELLEZZANO. ULTIMO CONSIGLIO PRIMA DELLE ELEZIONI: IL GRAZIE DEL SINDACO MORRA

In questa sede sento il dovere di ringraziare innanzitutto la mia formidabile squadra di Governo composta da giovani motivati, ciascuno altamente qualificato nel proprio settore di competenza, che hanno egregiamente ricoperto l’incarico istituzionale ad essi conferito con impegno, abnegazione e grande professionalità. Mi riferisco sia ai componenti dell’Esecutivo che ai Consiglieri Comunali in carica, alcuni dei quali sono stati costretti a lasciare il proprio incarico per sopraggiunti impegni professionali. Ringrazio, altresì, i consiglieri comunali della maggioranza e dell’opposizione di governo che hanno deciso di non ricandidarsi per l’impegno profuso nel corso del loro mandato: Anna Aurelio, Nicola Raffaele Coviello, Claudio Marchese, Salvatore Russo e Ivan Facenda.