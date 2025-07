PER IL M5S DE LUCA, ADESSO, HA OPERATO BENE: “IL VOTO E’ TRA IL 6 ED IL 6,5”

Michele Cammarano, Consigliere Regionale del Movimento 5 Stelle, rompe gli indugi e, per primo, rispetto agli altri esponenti del territorio del M5S, apre un dialogo con De Luca, in vista delle Regionali di autunno: “Il voto sul suo operato è tra il 6 ed il 6,5”. Una sufficienza piena che serve a cancellare i 10 anni di opposizione, all’interno del Consiglio Regionale della Campania, che ha visto il Movimento 5 Stelle, spesso e volentieri, sulle barricate contro le scelte del Presidente De Luca, soprattutto in materia di ambiente e di sanità. I tempi, pero’, sono cambiati e quello che un tempo era un avversario politico, tra qualche mese, diventerà un fidato alleato nell’ambito della grande coalizione di centro sinistra che si prepara a sostenere la candidatura alla carica di Presidente di Roberto Fico.

