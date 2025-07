INCONTRO SCHLEIN-DE LUCA, SCOPPIA LA PACE: “NESSUN VETO SUL NOME DEL CANDIDATO”

La segretaria del Pd Elly Schlein ha incontrato in queste ore il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. “Nell’incontro, svolto in un clima positivo e proficuo, si è fatto il punto in vista delle prossime elezioni regionali”. Lo rendono noto fonti del Nazareno. “Si è condivisa l’opportunità – viene spiegato – che proprio partendo dalla convergenza sul programma, in sintonia con i territori, si possano e si debbano creare le condizioni per la sintesi finale volta ad individuare, senza veti o posizioni pregiudiziali, il candidato presidente in grado di rappresentare e fare sintesi in tutta l’area progressista”

