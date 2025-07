ACCORDO SCHLEIN-DE LUCA, IANNONE (FDI): “CENTROSINISTRA, BAZAR DELLA FIGURACCIA”

“De Luca e’ passato dallo spacco qua e spacco la’ ad allinearsi al partito degli imbecilli. Come egli stesso ha definito il PD. Ha fatto la piu’ classica figura del guappo di cartone. Intanto i 5 Stelle promuovono il suo operato dopo essere stati solo formalmente per dieci anni all’opposizione. Insomma, tutti insieme appassionatamente in nome di cio’ che conviene a loro e non di certo ai campani. Un teatrino senza vergogna che non sommera’ voti ma solo colpe ed incoerenze”. Lo dichiara il Senatore di Featelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.

Share on: WhatsApp