ACCORDO DE LUCA-SCHLEIN: UNA CIVICA IN COALIZIONE ED UN RUOLO NAZIONALE PER PIERO

E’ stato tutto meno complicato di quanto si potesse immaginare, anche perchè, nei giorni scorsi, il terreno era stato preparato dagli ambasciatori che sono stati capaci di cogliere il momento giusto per stipulare l’intesa. L’accordo tra Elly Schlein e Vincenzo De Luca sul sostegno alla candidatura di Roberto Fico (M5S) alla carica di Presidente della Regione Campania passa, anche, attraverso la lista A TESTA ALTA ed un ruolo nazionale nel Pd per Piero De Luca.

Non ci sono più preclusioni nette sulla candidatura a presidente della Regione Campania, compresa quella di Roberto Fico. E’ quanto emerge, si apprende da fonti Dem vicine al dossier, dopo l’incontro avvenuto a Roma tra la segretaria del Pd Elly Schlein e il presidente uscente Vincenzo De Luca in vista delle elezioni in programma in Campania. Secondo le stese fonti, De Luca non avrebbe chiuso la porta al Pd e al M5S rispetto all’ipotesi di candidare insieme Roberto Fico come presidente della Campania. Durante il colloquio, De Luca avrebbe anche confermato che non si candiderà al consiglio regionale della Campania, ma ha chiesto che venga svolto il congresso regionale del Pd prima delle elezioni, per eleggere finalmente un segretario dem in Campania, commissariata da Antonio Misiani dal 1 aprile 2023.