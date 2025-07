PAGANI. L’ASSESSORE PIETRO SESSA LASCIA LA LEGA ED ADERISCE A FORZA ITALIA

Con profonda convinzione e senso di responsabilità, l’Assessore Pietro Sessa annuncia ufficialmente la sua adesione a Forza Italia, partito con il quale ha condiviso ideali e visione fin dall’inizio del suo impegno politico.

“Non è un nuovo inizio, ma la naturale prosecuzione di un percorso che, nel tempo, ha avuto solo una pausa. Forza Italia rappresenta per me una casa politica fondata su valori in cui credo: il rispetto delle istituzioni, la centralità della persona, la difesa delle libertà, la concretezza dell’azione amministrativa”, dichiara Sessa.

La scelta è dettata dalla volontà di contribuire a un progetto serio e strutturato che sappia offrire risposte vere alle esigenze del territorio e valorizzare le energie migliori, senza populismi né scorciatoie.

“Forza Italia è il contenitore ideale per dare continuità all’impegno amministrativo che porto avanti da anni, con l’unico obiettivo di servire i cittadini e contribuire alla crescita reale della nostra comunità”.

L’adesione è accompagnata dalla volontà di rafforzare il radicamento del partito nel tessuto locale, favorendo il dialogo e l’apertura verso tutti coloro che credono nella buona politica e nel valore della competenza.