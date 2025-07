COMUNE DI SARNO. LO SPORT COME VALORE, LE PREMIAZIONE CON IL SINDACO SQUILLANTE

Si è svolta ieri sera, presso i giardini piccoli di Villa Lanzara, la cerimonia di premiazione “Sport Valore Comune”, un evento promosso dal Comune di Sarno per celebrare e valorizzare gli atleti e le squadre che si sono distinti nel corso della stagione sportiva 2024-2025. Una serata di emozioni e riconoscimenti, nata con l’obiettivo di rendere omaggio a coloro che, con impegno, passione e risultati concreti, hanno saputo rappresentare la città con orgoglio nei rispettivi ambiti sportivi.

Durante l’evento, sono stati consegnati premi e menzioni speciali alle eccellenze della Città di Sarno che si sono fatte notare a livello regionale, nazionale e internazionale, diventando esempio di determinazione e spirito di squadra. Protagonisti della cerimonia sono state le eccellenze sportive di Sarno per l’anno 2024-2025: Anita Esposito nel nuoto, Mariangela Correale nella danza, Angelo Crescenzo, Annachiara De Vivo e Guido Squillante nel karate, Matteo D’Ambrosi nel tiro al volo, Serena Imbriaco nella pesistica e Giuseppe Pappacena nelle bocce, atleti che con talento e dedizione hanno saputo distinguersi nelle competizioni a livello nazionale e internazionale.

Sono stati inoltre premiati altri atleti che, insieme alle loro società sportive, si sono messi in luce per costanza, impegno e risultati ottenuti: Ermelinda De Vivo nel karate, Dalila Ingenito nella danza, Gianmarco Pagliarulo nel ping pong, Vinzenzo Izzo nella lotta, Francesco Viscardi nel karate e Nunzio Pauciullo nella corsa. Un momento speciale è stato dedicato a tutte le società sportive di Sarno, tutte pubblicamente menzionate e ringraziate per il loro ruolo fondamentale nella formazione e nella crescita dei giovani atleti. Ogni giorno, con passione, professionalità e spirito di sacrificio, queste realtà portano avanti i valori autentici dello sport: passione, spirito di squadra, impegno, lealtà e crescita personale.

Alla cerimonia erano presenti il Sindaco Francesco Squillante, l’Assessore allo Sport Stefania Pappacena con l’intera Amministrazione Comunale, atleti, dirigenti sportivi, allenatori, famiglie e numerosi cittadini.