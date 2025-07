NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “PATTO DE LUCA-SCHLEIN, FESTIVAL IPOCRISIA. ELETTORI LO PUNIRANNO”

“Dal mai con De Luca a W De Luca è un attimo. Dall’uomo che non sa fare un O con il bicchiere al candidato Presidente della Campania è sempre un attimo. Nel Festival Regionale dell’ipocrisia politica, De Luca, Schlein e Fico stringono un patto di potere, frutto della paura di perdere le prossime elezioni, sancito in un salotto romano, lontano dai bisogni e dalle vere esigenze dei cittadini campani. ”

Lo dichiara Nunzio Carpentieri, Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia.

Peccato che De Luca & Co, questa volta, non hanno fatto i conti con i veri protagonisti delle prossime elezioni regionali: gli elettori. Proprio quegli elettori che, negli ultimi 10 anni, hanno visto sempre piu’ compromesso il proprio diritto alla salute, annullato, del tutto, il diritto a vivere in un ambiente salubre, completamente annientato il diritto ad una mobilità dignitosa. Ora che tutto è chiaro, saranno i campani, i cittadini della Provincia di Salerno, a bocciare un patto di potere, nato dalla ipocrisia, retto dalla paura di tornare a casa.