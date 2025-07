REGIONALI IN CAMPANIA. L’OBIETTIVO DI ELLY SCHLEIN: PD PRIMO PARTITO AL 30%

Dietro l’accordo, sancito a Roma, tra il Presidente De Luca ed Elly Schlein c’è l’obiettivo preciso della Segretaria Nazionale del Pd di portare, in Campania, il Partito Democratico a raggiungere, se non addirittura superare, la soglia del 30%. Un traguardo che la Schlein vuole ottenere attraverso una coalizione interamente politica, ma anche con la presenza di tutti i principali nomi del Pd all’interno della lista in tutte le province. Vincere le Regionali, bilanciare la Presidenza del Movimento 5 Stelle e ribadire la centralità del Partito Democratico rispetto a tutte le altre forze politiche della coalizione. Da oggi si apre la stagione della composizione delle liste, perchè è chiaro che per la presentazione ufficiale della candidatura di Roberto Fico è solo questione di giorni. Ed allora scatterà la corsa alla candidatura, perchè lo stesso De Luca dovrà contribuire a far crescere il consenso del Partito Democratico in tutta la Campania.

