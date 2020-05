PIERO DE LUCA (PD): “ACCELERARE I TEMPI PER I PROTOCOLLI PER SCUOLE GUIDA”

L’On. Piero De Luca ha partecipato, in videoconferenza, ad un incontro con i rappresentanti nazionali e regionali Unasca delle autoscuole, per discutere delle problematiche del settore.

Al tavolo di confronto virtuale, oltre al deputato Dem, il Presidente Nazionale Antonio Datri, il segretario regionale e componente della segreteria nazionale Alfredo Boenzi ed il segretario della provincia di Salerno David Nola.

“Ho raccolto con attezione le sollecitazioni dei rappresentanti di categoria che chiedono chiare linee di indirizzo e protocolli sanitari celeri per consentire la ripresa delle attività di lezioni ed esami-ha dichiarato Piero De Luca-Ancora oggi mancano indicazioni per la ripartenza dell’attività interrotta a causa dell’emergenza sanitaria del Coronavirus. Le associazioni hanno stilato delle proposte concrete per una rapida ripresa e mi faro’ portavoce delle loro richieste nelle prossime ore a livello nazionale, per avere celeri soluzioni al riguardo. Il sottosegretario Margiotta, che ho contattato a seguito dell’incontro, ha mostrato grande sensibilità alle problematiche rappresentate e sta lavorando incessantemente per sbloccare le criticità esistenti. Speriamo che, anche questo settore, possa ripartire in tempi brevi”.