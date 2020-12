PIERO DE LUCA (PD): “APPROVATO EMENDAMENTO STORICO PER ZONA ECONOMICA SPECIALE”

“Questa notte, in Commissione Bilancio e’ stato approvato l’emendamento a mia prima firma sul regime fiscale speciale per i nuovi investimenti nelle aree ZES. La norma, che riprende la Proposta di legge depositata alcuni mesi fa con altri colleghi parlamentari democratici, e’ ormai quasi realta'”. Lo dichiara il capogruppo dem in commissione Politiche Ue Piero De Luca.

“Manca poco. Dopo il passaggio in aula alla Camera e nei prossimi giorni al Senato, il nostro Paese avra’ finalmente una misura che incentivera’ al massimo l’insediamento di nuove attivita’ economiche nelle aree ZES del Mezzogiorno, prevedendo il dimezzamento dell’Ires per i primi 6 anni dall’avvio dell’investimento, a condizione che le imprese mantengano i livelli occupazionali e non delocalizzino la propria attivita’ dalla zona economica speciale per almeno 10 anni. Questa misura creera’ opportunita’ rivoluzionarie di stimolo alla crescita, allo sviluppo e all’occupazione nel Sud e di conseguenza in tutto il Paese”, aggiunge De Luca. “Si aggiunge alle altre previsioni contenute nella Legge di Bilancio, che vanno gia’ in questa direzione, come il credito di imposta per acquisto di beni strumentali o per interventi in ricerca e sviluppo, e soprattutto la decontribuzione per nuove assunzioni nel Mezzogiorno. Stiamo creando le condizioni per aprire una nuova stagione di rilancio e ripartenza fondata sul lavoro e sugli investimenti. Se il Sud riparte, riparte l’intero Paese”.