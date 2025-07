PIERO DE LUCA (PD): “IN CAMPANIA ALLEANZA AMPIA, MODELLO PER ALTERNATIVA AL GOVERNO MELONI”

“In Campania stiamo lavorando per costruire un’alleanza progressista ampia, partendo non dai nomi, ma anzitutto dal programma e dal confronto con le forze politiche e la società civile, sulla base del lavoro straordinario svolto in questi anni dalla Giunta, con l’obiettivo di assicurare stabilità e continuità amministrativa in una Regione strategica per il Paese”. Lo dice all’AdnKronos, Piero De Luca, deputato campano del partito democratico. “I cittadini -sottolinea- saranno chiamati a pronunciarsi sulla base dei risultati ottenuti negli ultimi 10 anni, in cui sono stati fatti passi avanti miracolosi in tutti i settori, sanità, ambiente, trasporti, sociale, scuola, infrastrutture, sostegno alle imprese, recuperando ritardi drammatici ed errori della destra”. “La Campania è oramai un modello e punto di riferimento nazionale -rivendica il democratico- . C’è ancora tanto da fare, certo, ma se pensiamo a quanto di importante realizzato finora e vedendo i danni che il governo Meloni sta producendo nel Paese, in particolare al Mezzogiorno, sotto attacco ogni giorno da parte della destra anche per responsabilità di forze come la Lega, siamo estremamente fiduciosi sull’esito delle prossime elezioni regionali che confermeranno la

guida di centro sinistra alla Campania”. “Faremo di tutto per evitare salti nel buio, per non far tornare la

Regione in una palude economica e sociale. Senza considerare, del resto, che dal risultato di questa competizione elettorale passa anche un pezzo fondamentale del percorso per la costruzione dell’alternativa di governo a livello nazionale”, dice guardando alle prossime politiche del 2027.

