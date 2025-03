PIERO DE LUCA (PD): “IN PIAZZA A ROMA PER GLI STATI UNITI D’EUROPA”

“Siamo tantissimi in piazza a Roma per un’Europa forte, libera e sicura. Per un’Europa capace di essere protagonista. Un’Europa garante di Pace, diritti e democrazia. Un’Europa sovrana e indipendente da un punto di vista economico e finanziario. Un’Europa equa, sociale, inclusiva e solidale. Per costruire davvero gli Stati Uniti d’Europa serve agire con determinazione ora, rafforzando l’integrazione a tutti i livelli. Con coraggio e ambizione! Ne va del nostro presente, ne va del nostro futuro”. Lo scrive Piero De Luca, deputato e capogruppo Pd in commissione politiche europee, commentando sui social la sua partecipazione all’iniziativa ‘Una Piazza per l’Europa’ organizzata da Michele Serra.

