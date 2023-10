PIERO DE LUCA (PD): “SUBITO UN TAVOLO MINISTERIALE PER I LAVORATORI DELLA FOS”

“Ho presentato stamattina un’interrogazione parlamentare al Ministro delle Imprese e del Made in Italy per chiedere con urgenza la convocazione di un tavolo di confronto con i vertici della FOS S.r.l. e le Rappresentanze Sindacali, per condividere un programma di investimenti nazionali e la realizzazione di un Piano industriale che garantisca il rilancio dell’attività produttiva dello stabilimento, salvaguardando integralmente i livelli occupazionali”

Lo dichiara l’on. Piero De Luca che aggiunge:

“È inaccettabile che in un periodo di forti investimenti attraverso il PNRR per la digitalizzazione, per cablare l’intero territorio nazionale con fibra ottica, l’unica azienda italiana che produce fibra ottica di altissima qualità si debba fermare per mancanza di commesse nazionali. Stiamo seguendo da tempo questa vertenza ma ad oggi i riscontri non sono favorevoli. Non tollereremo ulteriori ritardi del Governo su un tema che riguarda un sito industriale strategico per l’occupazione e l’economia del nostro territorio”.

