PROVINCIA DI SALERNO. EVENTO CON DE LUCA, AMATO (FDI): “ALFIERI HA SCAMBIATO LA PROVINCIA PER LA SEDE DEL PD”

“Il Presidente della Provincia Franco Alfieri è in uno stato di grande confusione, tanto da trasferire la sede Provinciale del Partito Democratico a Palazzo Sant’Agostino: ne è conferma l’evento che la Provincia di Salerno ha patrocinato ed ospitato, in programma per il prossimo 24 Novembre, dedicato all’importante tema delle Zes, al quale è stato invitato solo il deputato del PD Piero De Luca.”

Lo scrive, in una nota, il Consigliere Provinciale di Fratelli d’Italia Carmine Amato.

In qualità di Consigliere Provinciale voglio ricordare ad Alfieri che le istituzioni non hanno colore politico, devono mantenere equilibrio tra tutte le forze politiche e, soprattutto, non possono mascherare iniziative di parte dietro il simbolo della Provincia.