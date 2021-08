PIERO DE LUCA (PD): “VICINANZA ALLE POPOLAZIONI DELLA COSTIERA AMALFITANA”

“Esprimo vicinanza e solidarietà alle comunità toccate dagli eventi atmosferici che hanno creato danni e disagi in Costiera Amalfitana.

A causa delle abbondanti piogge delle ultime ore, si sono registrati smottamenti, frane ed allagamenti che hanno compromesso lo svolgimento delle attività quotidiane dei cittadini e delle famiglie, la loro sicurezza e la viabilità del territorio. I cospicui allagamenti hanno procurato inoltre ingenti danni ad alcune abitazioni ed attività commerciali .

Il Centro Coordinamento Soccorsi, in collaborazione con l’amministrazione regionale e provinciale, i sindaci e gli amministratori del territorio, si sono immediatamente attivati per risolvere in tempi brevi le criticità piu’ urgenti coadiuvati dalla Protezione Civile, dalla Polizia Provinciale, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per limitare i disagi ai cittadini, alla circolazione e tutelare l’incolumità pubblica.

Seguiamo con attenzione l’evolversi della situazione, e siamo impegnati, per il futuro, a predisporre ed attivare un piano di pre allertamento e monitoraggio delle colate di fango e detriti che possono verificarsi in occasione degli eventi atmosferici estremi, sfruttando le risorse dedicate del Recovery Fund per fronteggiare questa ulteriore emergenza”