PINO BICCHIELLI (NM): “ISCHIA, TRAGEDIA IMMANE. PORRE MANO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO”

“La tragedia che ha colpito Ischia sollecita non solo la massima vicinanza umana e istituzionale alla comunità locale, ma anche e soprattutto un impegno sulla prevenzione che non sia più solo retorico, puntuale a ogni tragedia, ma concreto e fattivo”. Lo dichiara l’onorevole Pino Bicchielli, deputato di “Noi Moderati” dopo quanto accaduto sull’isola del Golfo di Napoli. “I rischi da dissesto idrogeologico sono noti e possono essere evitati. Deve essere una priorità assoluta – ha aggiunto l’onorevole Bicchielli – Nei giorni scorsi, colate di fango e detriti hanno messo in ginocchio il Cilento, Agropoli e Castellabate ma anche l’Agro nocerino sarnese ha vissuto momento difficili così come la Costiera Amalfitana. Questo evidenzia come non ci sia più tempo da perdere, non possiamo attendere l’ennesima tragedia prima di intervenire. Non servono più frasi di circostanza ma fatti concreti”.

