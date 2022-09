PINO BICCHIELLI (NM): “OGGI GIORNATA MONDIALE DEL TURISMO, IL MIO IMPEGNO PER IL SUD”

Ha pagato più di altri settori la crisi pandemica e ha dato impulso decisivo alla ripresa, ora soffre il peso della crisi energetica e dell’inflazione: il turismo è una leva fondamentale per il Sud Italia, ma ha bisogno di sostegno e di una strategia di sviluppo. Il turismo non è solo accoglienza: è un complesso settore economico e culturale che necessita di condizioni essenziali. Contrasto al caro bollette, potenziamento delle infrastrutture secondo la logica dell’intermodalità, riqualificazione dei borghi e valorizzazione delle peculiarità delle aree interne, formazione e inclusione giovanile: non sono capitoli separati di un programma di governo, ma azioni concrete e correlate fra loro da mettere in campo con urgenza per rafforzare e incrementare le potenzialità di crescita per tutto il territorio che il settore turistico consente. Sono i temi su cui più ho concentrato la mia campagna elettorale e su cui ho raccolto il maggiore consenso, da oggi sono il mio impegno concreto come rappresentante in Parlamento di questo territorio.