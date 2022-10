PINO BICCHIELLI (NOI MODERATI): “DE LUCA PENSI AI DATI DEL MINISTERO DELLA SALUTE”

“Ci dispiace distogliere il governatore De Luca dalle due occupazioni geopolitiche, non vorremmo che le sorti del conflitto in Ucraina ne risentissero, ma ci corre l’obbligo di domandargli se ha avuto modo di scorrere i dati del rapporto del Ministero della Salute sullo stato sanitario in Italia, di constatare la situazione della Campania in termini sia assoluti che comparativi e di provare un po’ di imbarazzo, anche se è un sentimento che evidentemente non gli appartiene”. Lo dichiara Pino Bicchielli, deputato di ‘Noi Moderati’. “Dalla maglia nera per la ‘mortalità evitabile’ all’incidenza delle diverse patologie, fino ai dati sull’assistenza residenziale e semiresidenziale – prosegue -, sia sul fronte dell’organizzazione delle strutture che su quello dell’erogazione dei servizi tracciano un quadro desolante. E quello che più preoccupa è che il divario territoriale di fronte alla prova di sforzo di questi anni si è andato allargando, segno che non si è fatto nulla per cogliere l’emergenza come occasione di ripensamento di un modello gestionale disastroso. Di questo il governatore dovrebbe rispondere – conclude Bicchielli -, invece di spostare pullman per riempire le sue iniziative politiche come se fossero carri armati del Risiko…”.

Share on: WhatsApp