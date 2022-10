SALERNO. CORSA ALL’ASSESSORATO DEI TECNICI: GALDI E FIORE, LOFFREDO RINUNCIA, CARAMANNO CI PENSA

La richiesta del Gruppo dei Progressisti per Salerno, fatta nei giorni scorsi al Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, per entrare in Giunta dopo le imminenti dimissioni-revoche degli assessori tecnici, coinvolge i nomi che, in occasione della nomina della prima giunta, rimasero fuori dal novero degli assessori: da Rocco Galdi ad Antonio Fiore, passando per l’attuale Presidente del Consiglio Comunale Dario Loffredo e l’ex assessore all’ambiente Angelo Caramanno. Quattro disponibilità per due posti: Rocco Galdi, rispetto agli altri competitor, sembra essere quello che ha maggiori possibilità; Antonio Fiore ha il suo destino legato a doppio filo a quello del padre Nello che, proprio di recente, ha lasciato il Consiglio Regionale; Dario Loffredo pare aver manifestato la sua indisponibilità ad entrare in Giunta e questo bloccherebbe anche l’elezione di Angelo Caramanno a nuovo Presidente del Consiglio Comunale di Salerno.

Share on: WhatsApp