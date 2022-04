POLITICHE 2023. PD, ARTICOLO 1 E SOCIALISTI: TUTTI INSIEME, IN UN’UNICA LISTA

Preparatevi ad un raffreddamento drastico delle temperature politiche all’interno del centro sinistra della Provincia di Salerno e non solo perchè, oramai, in vista delle elezioni politiche del 2023 Partito Democratico, Articolo 1 e Partito Socialista daranno vita ad una fusione a freddo dei rispettivi movimenti all’interno di un’unica lista da presentare agli elettori. E la questione, almeno per quanto riguarda la Provincia di Salerno, non è di poco conto perchè Piero De Luca, Federico Conte ed Enzo Maraio si ritroveranno a remare non solo nella stessa direzione ma dalla stessa barca. E, forse, a qualche collegio uninominale di distanza perchè pare sempre piu’ probabile che per Maraio e Conte, insieme ad una possibile candidatura in una lista proporzionale lontana dalla Provincia di Salerno, ci sia anche una presenza all’interno di un collegio maggioritario. Maraio nel Collegio dell’Agro, Conte in quello che comprende Eboli e Cilento ? Chi lo sa, tutto è ancora in gioco ma le indicazioni di massima sembrano proprio andare in quella direzione.

