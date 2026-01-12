POLITICHE 2027. CAMPO LARGO VERSO LE PRIMARIE SE CAMBIA LA LEGGE ELETTORALE

“Primarie nel campo largo in caso di cambiamento della legge elettorale? Vediamo se e quando, e poi ci confronteremo”. Lo dice Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, in un’intervista a Linea Notte.

“Per la legge elettorale credo sia opportuno confrontarsi in Parlamento, ricordo l’ultima volta che siamo stati convocati a Chigi per il salario minimo, siamo stati ascoltati con grande attenzione e rimandati a casa, poi hanno aumentato gli stipendi a ministri e sottosegretari”. Lo dice Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, in un’intervista a Linea Notte.