POLITICHE 2027. CAMPO LARGO VERSO LE PRIMARIE SE CAMBIA LA LEGGE ELETTORALE

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

“Primarie nel campo largo in caso di cambiamento della legge elettorale? Vediamo se e quando, e poi ci confronteremo”. Lo dice Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, in un’intervista a Linea Notte.

“Per la legge elettorale credo sia opportuno confrontarsi in Parlamento, ricordo l’ultima volta che siamo stati convocati a Chigi per il salario minimo, siamo stati ascoltati con grande attenzione e rimandati a casa, poi hanno aumentato gli stipendi a ministri e sottosegretari”. Lo dice Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, in un’intervista a Linea Notte.

