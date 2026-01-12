PROVINCIA DI SALERNO. NELLO MASTURSI E’ IL NUOVO AMMINISTRATORE DI ARECHI MULTISERVICE

E’, come ampiamente preannunciato, Nello Mastursi, uno dei fedelissimi di Vincenzo De Luca, già a capo della sua Segreteria Politica in Regione Campania, il nuovo amministratore unico della società Arechi Multiservice, azienda interamente partecipata dalla Provincia di Salerno. L’assemblea straordinaria, convocata dopo le dimissioni dell’ex amministratore unico Alfonso Tono, ha indicato in Nello Mastursi il nuovo responsabile della società che, tra le altre cose, si occupa di manutenzione stradale per conto della Provincia di Salerno.

