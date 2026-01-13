GIANFRANCO LIBRANDI (FORZA ITALIA): “BENE GOVERNO SU NUOVA NORMA CAREGIVER”

“Il via libera del Consiglio dei ministri al disegno di legge sui caregiver è un segnale politico importante, perché riconosce il valore di chi ogni giorno si prende cura di un familiare fragile”. Lo afferma Gianfranco Librandi, vicesegretario regionale di Forza Italia in Campania.

“È vero che oggi esistono già strumenti di tutela – osserva – ma sono spesso frammentati e non sufficienti a sostenere il peso reale dell’assistenza familiare. Serve un passo in avanti, che garantisca continuità e certezze a chi rinuncia a lavoro, tempo e vita personale per prendersi cura degli altri”. Per Librandi la questione è centrale soprattutto in Campania. “In una regione dove le famiglie suppliscono spesso alle carenze dei servizi pubblici, il caregiver è una figura chiave del welfare. Per questo avevo già proposto un sostegno economico stabile”.

“Il provvedimento del Governo va nella direzione giusta – conclude – ora la sfida è trasformare il riconoscimento in misure concrete, semplici e realmente utili per le famiglie”.