FORZA ITALIA. PIETRO SESSA E’ IL NUOVO COMMISSARIO CITTADINO DI PAGANI

Forza Italia prosegue con determinazione il percorso di radicamento sul territorio della provincia di Salerno, rafforzando la propria presenza politica e organizzativa. Si va, infatti, delineando un partito sempre più strutturato, vicino alle comunità locali, capace di esprimere rappresentanti istituzionali ma anche di dotarsi di solide articolazioni territoriali.
In questa prospettiva, abbiamo provveduto a nominare il dott. Pietro Sessa commissario cittadino di Forza Italia a Pagani.
A Pietro rivolgiamo un sentito augurio di buon lavoro, certo che saprà coinvolgere donne e uomini competenti e motivati, desiderosi di impegnarsi per la crescita della comunità paganese, contribuendo alla costruzione di un partito forte e credibile in città, anche in vista delle prossime elezioni amministrative della primavera.
Lo dichiarano, in una nota stampa il Segretario Regionale di Forza Italia, On.le Fulvio Martusciello ed il Segretario Provinciale di Forza Italia Salerno, On.le Roberto Celano
