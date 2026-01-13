SEBASTIANO ODIERNA (CIRIELLI PRESIDENTE): “PROVINCIALI 2026, OTTIMO RISULTATO PER FRATELLI D’ITALIA”

“L’esito delle elezioni provinciali conferma il consolidamento di Fratelli d’Italia in Provincia di Salerno, con l’ingresso di due rappresentanti del partito nel Consiglio provinciale. Un traguardo significativo che testimonia la fiducia accordata a Fratelli d’Italia e premia l’impegno quotidiano di una comunità politica presente e operosa, capace di interpretare le esigenze dei territori e di costruire consenso attraverso un lavoro serio e coerente.”

Lo scrive, in una nota, il Consigliere Regionale del Gruppo Cirielli Presidente Sebastiano Odierna.

Ad Antonio Somma e Modesto Del Mastro rivolgo le mie congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro, con la convinzione che sapranno affrontare questo nuovo incarico con senso delle istituzioni, attenzione ai bisogni dei cittadini e capacità amministrativa.

Il risultato ottenuto rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di rafforzamento del partito e dimostra la validità di una proposta politica credibile, sostenuta da una classe dirigente preparata e radicata. Fratelli d’Italia proseguirà con determinazione il proprio impegno per sostenere la crescita e lo sviluppo della Provincia di Salerno.