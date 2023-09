PONTE SULLO STRETTO. LA FIDUCIA DI SALVINI: “SARA’ FINANZIATO IN LEGGE DI BILANCIO”

“Quando vai a fare la legge di Bilancio cadono tanti uccelli del malaugurio. Siccome il finanziamento per il ponte sullo Stretto ci sarà, il primo treno merci attraverserà nel 2032”. Lo ha assicurato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, intervenendo in occasione della scuola politica “The young hope” organizzata a Roma.

In manovra di bilancio “ci sarà tutto quello che serve per recuperare qualche decennio perso” in termini di infrastrutture nazionali, ha aggiunto. “Il ministro ha il dovere di mettere a bilancio gli investimenti per i prossimi dieci anni: vogliamo mettere a terra, nel complesso, circa 170 miliardi fino al 2032”, ha aggiunto il ministro ricordando che “occorrono almeno due governi di centrodestra per arrivare a compimento”. Intanto “sono più che sereno e soddisfatto di quello che abbiamo pianificato in questi 11 mesi per mettere a terra” anche la realizzazione del ponte sullo Stretto, ha aggiunto