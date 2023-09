MERCATO SAN SEVERINO. SOMMA: “LUNEDI’ 2 OTTOBRE PRIMI SOPRALLUOGHI PER ALLAGAMENTI”

Lunedi’ prossimo, 2 Ottobre, a partire dalle 9:00, verranno effettuati sul territorio del Comune di Mercato San Severino i sopralluoghi tecnici nelle zone dove, nei giorni scorsi, si sono verificate criticità ed allagamenti in occasione delle forti piogge. E’ quanto richiesto ed ottenuto dall’amministrazione comunale, nel corso dell’incontro che, questa mattina, si è tenuto all’interno del Palazzo Vanvitelliano ed al quale hanno preso parte anche il Comune di Fisciano, il Consorzio di Bonifica e la società Gori, rispondendo all’invito che il Comune di Mercato San Severino aveva inoltrato già nella serata di sabato scorso.

“Ho richiesto , in tempi rapidi, unendo forze e risorse, di effettuare tutti gli ulteriori interventi, rispetto a quelli già eseguiti, perché il disagio provocato dagli allagamenti in occasione delle forti piogge lungo le strade del nostro comune non è piu’ sopportabile da parte dei cittadini del Comune di Mercato San Severino. E’ questo il messaggio che Antonio Somma, ieri mattina, ha consegnato agli altri enti convocati a Palazzo di Città, dopo le criticità che si sono registrate la scorsa settimana.

“Come Amministrazione Comunale di Mercato San Severino”, sottolinea il Sindaco Antonio Somma, “sosteniamo fermamente la linea della Cooperazione tra gli Enti, a condizione che non si trasformi nell’occasione per scaricare su altri le colpe. La gestione degli allagamenti delle tratte stradali non solo riguarda diversi territori comunali ma coinvolge diversi Enti, ciascuno, chiamato in causa, per la propria competenza. Solo attraverso questo metodo di lavoro si potrà affrontare il problema e mettere in campo una corretta programmazione, anche degli interventi di manutenzione”.

Share on: WhatsApp