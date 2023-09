BATTIPAGLIA. DOPO FRANCESCO MARINO ANCHE GIUSEPPE LENZA ADERISCE A FORZA ITALIA

Arriva una nuova adesione per Forza Italia nel Consiglio comunale di Battipaglia. A darne notizia Francesco Marino, Consigliere comunale di FI.

È l’avvocato Giuseppe Lenza, del Gruppo consiliare di maggioranza, che ha deciso di aderire al partito degli Azzurri che, proprio nel Comune capofila della Piana del Sele, sta facendo registrare una grande attenzione.

Il nuovo ingresso in Forza Italia arriva proprio alla vigilia dell’apertura del Berlusconi Day in programma, da domani e fino al primo ottobre, a Paestum.

“Diamo il benvenuto in Forza Italia all’avvocato Giuseppe Lenza che, dopo l’amico Francesco Marino, ha deciso di entrare a far parte della grande famiglia degli Azzurri che, da domani, si ritroverà con i suoi simpatizzanti e sostenitori insieme al Segretario Nazionale on. Antonio Tajani ed al Coordinatore Regionale on. Fulvio Martusciello all’importante appuntamento nazionale a Paestum, che segnerà la ripartenza del movimento politico verso le prossime competizioni elettorali. A Battipaglia, in Provincia di Salerno e in tutta la Regione Campania Forza Italia è sempre piu forte e radicata sui territori.

E’ quanto dichiara Giuseppe Ruberto, Consigliere Provinciale di Forza Italia e Commissario del partito a Battipaglia.

