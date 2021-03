PONTECAGNANO FAIANO. L’ATTACCO DI BISOGNO: “LANZARA, E’ FUORI TEMPO MASSIMO”

Ancora una volta Giuseppe Bisogno, Presidente della Fondazione Picentia, imprenditore e già Vice Sindaco del Comune di Pontecagnano Faiano, rivolge un pesante attacco al Sindaco Giuseppe Lanzara, sulle modalità con le quali è stata gestita la vicenda della realizzazione dell’Ecodistretto.

“Le parole del sindaco apparse sui giornali di oggi appaiono ormai fuori tempo massimo.

Parla di “partecipazione dal basso” sul tema Ecodistretto quando in due anni (tanto tempo è passato dalla firma dell’accordo con Giffoni Valle Piana) ha organizzato appena due incontri puramente di facciata a cose fatte.

Parla di partecipazione anche sul tema Puc quando in due anni e mezzo (tanto tempo è passato dal suo insediamento) la questione non è stata mai affrontata pubblicamente nonostante i tanti annunci fatti in campagna elettorale.

Lo stesso sindaco, inoltre, afferma che l’impianto di trattamento rifiuti a Sant’Antonio “si farà” e tira in ballo il mondo agricolo (che ha già detto no alla localizzazione dell’impianto) sul tema degli impianti serricoli e sulla gestione degli scarti agricoli “perché – riporto le sue parole – è compito della politica mettere un punto con regole chiare per evitare che si creino discrasie tra gli interessi della collettività e quelli delle imprese”.

Parole che suonano sinistre se lette alla luce della presa di posizione degli imprenditori nei confronti dell’impianto.

Parole che suonano fuori tempo massimo anche se pronunciate da chi, come il sindaco, si crede detentore della verità.

Detto questo, le idee del sindaco sul futuro di questa città ormai sono chiare, ma per il presente? Quali sono le intenzioni in merito alla questione vaccini? Tutti i Comuni stanno mettendo a disposizione le proprie strutture per la campagna vaccinale di massa mentre qui a Pontecagnano Faiano la cittadinanza non è stata ancora informata sul percorso che si vuole intraprendere.

Mi auguro che su questo tema il sindaco usi la stessa dedizione messa in campo per difendere la propria posizione sull’Ecodistretto.

Il futuro ha bisogno di discussione, partecipazione e condivisione vera!

Il presente ha bisogno di risposte!”