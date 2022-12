PRIMARIE PD. LA POLEMICA DI LANDOLFI: “ELEZIONI REGIONALI FISSATE NELLA STESSA DATA”

L’ex Segretario Provinciale del Partito Democratico di Salerno Nicola Landolfi, fino a qualche mese fa Presidente dell’Assemblea Regionale del Pd in Campania, solleva una polemica sulla data fissata dal Ministero dell’Interno per le Regionali 2023 in Lazio ed in Lombardia.

“Le primarie non possono “eleggere” un leader. Il leader o ce l’hai o no. È questo “mito costitutivo” la croce e la delizia del nostro Pd. È partita la fase costituente ma nessuno se ne è accorto, ministero dell’interno compreso, che ha fissato le elezioni, nelle due regioni più grandi d’Italia (Lombardia e Lazio), quasi in concomitanza con le primarie stesse.”

Lo scrive Nicola Landolfi.

Noi, ovviamente, ci crediamo sempre. Perché è da noi, soprattutto, che dipenderà la durata del viaggio di nozze della destra con il nostro paese.