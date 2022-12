IL CONSIGLIO REGIONALE VERSO LA FINANZIARIA 2023: POCHI MARGINI E MAGGIORANZA PIU’ LARGA

Il Consiglio Regionale della Campania si prepara ad affrontare il consueto scoglio di fine anno con l’approvazione della Legge di Bilancio 2023. Per quest’anno non ci dovrebbero essere grosse novità, se non il consueto taglio delle risorse e la difficoltà di rispondere a tutte le esigenze del territorio: la novità, pero’, dovrebbe riguardare l’aspetto politico perchè il Presidente della Regione Vincenzo De Luca, per quest’anno, conterà su di una maggioranza ancora piu’ ampia rispetto agli anni scorsi. Arriveranno, infatti, a sostegno della manovra di bilancio anche i voti di almeno due ex Cinque Stelle (Aversano e Cirillo, ndr), transitati all’interno del Gruppo Piu’ Europa, interno alla coalizione di centro sinistra. Resta, poi, da comprendere come si muoverà il Gruppo M5S che, già nel corso delle ultime votazioni in aula, ha lanciato segnali di collaborazione nei confronti del Presidente della Regione Vincenzo de Luca.

Share on: WhatsApp