PRISCILLA SALERNO CI RIPROVA: ORA E’ CANDIDATA DEL NUOVO PSI ALLA REGIONE LOMBARDIA

Dopo il tentativo di una candidatura alla carica di Sindaco di Salerno nel 2021, dopo le tante voci su di una sua possibile candidatura anche alle Politiche del 2022, adesso Priscilla Salerno, la nota pornostar, si appresta ad affrontare la campagna elettorale per la carica di Presidente della Regione Lombardia. A sostenere la sua candidatura, almeno per il momento c’è il Nuovo Psi, in attesa di altre eventuali alleanze: il tempo a disposizione per la campagna elettorale non è tantissimo, considerato che le elezioni regionali in Lombardia dovrebbero tenersi per la metà del mese di Febbraio 2023.

Share on: WhatsApp