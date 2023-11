PROVINCE E RIFORME. DEL MASTRO (FDI): “DICHIARAZIONI GUZZO SONO SENZA SENSO”

“Le affermazioni del vice presidente della Provincia di Salerno, Giovanni Guzzo, sanno di ridicolo e di tanta provocazione. Dire che il “CentroDestra non ha le capacità per una riforma delle Province” è la dimostrazione che non si hanno argomenti su cui discutere e butta “il can per l’aia”. Il suo partito, il PD ed è bene ricordarlo, ha partorito questo scempio di riforma togliendo al cittadino la possibilità di esprimere, democraticamente, da chi essere rappresentato. Il ministro Del Rio, allora, inventó questo scempio di cui ne paghiamo ancora le conseguenze. A breve sarà ultimato l’iter Legislativo per ripristinare il discorso delle Provincie e ridare ai cittadini la possibilità di scegliersi i propri rappresentanti. E da un po’ di tempo che i rappresentanti del PD, in Provincia, esternano sciocchezze senza senso, continua il coordinatore Del Mastro, ed è ora di finirla.

