PROVINCIA DI SALERNO. CONSIGLIO IL 13 DICEMBRE PER LA VICENDA ZONA CONTESTATA PAGANI-SANT’EGIDIO

Sarà la riunione dei Capigruppo, convocata per lunedi’ 9 Dicembre a partire dalle 12:30 a Palazzo Sant’Agostino, a confermare la convocazione del Consiglio Provinciale di Salerno per il prossimo 13 Dicembre, per affrontare, tra gli altri argomenti, anche quello della Zona Contestata Pagani-Sant’Egidio. La disputa da territoriale sta diventando politica, con la maggioranza del Presidente facente funzioni Giovanni Guzzo che, proprio sulla scelta tra Pagani e Sant’Egidio, potrebbe mostrare qualche crepa al proprio interno. Chi, da tempo, chiede al Consiglio Provinciale di prendere una posizione nettamente a favore di Pagani è il Consigliere Provinciale di maggioranza Gerardo Palladino che, del comune di Pagani è anche Presidente del Consiglio Comunale, oltre ad essere uno dei consiglieri piu’ vicini al Sindaco Lello De Prisco.

